Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unbekannter beschädigt Auto und flüchtet - Hinweise gesucht

Schifferstadt (ots)

   Am Mittwochmorgen (05.11.25) stellte eine 45-Jährige ihren PKW auf
dem Parkplatz in der Jakobsgasse ab. Als sie ca. eine halbe Stunde 
später an ihr Auto zurückkehrte, stellte sie einen Schaden am 
hinteren rechten Teil des Fahrzeuges fest. Hinweise auf den 
Verursacher liegen bislang nicht vor. Hinweise nimmt die 
Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 - 495-0
oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen. Ein 
Großteil der Unfallfluchten wird auf Parkplätzen oder an am 
Straßenrand geparkten Fahrzeugen begangen. Daher rät die Polizei:
   - Meiden Sie sehr enge Parkboxen.
   - Merken oder fotografieren Sie sich das Kennzeichen der neben 
     Ihnen stehenden Fahrzeuge.
   - Gehen Sie lieber ein paar Schritte mehr.
   - Klappen Sie den Außenspiegel ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

