POL-PDLU: Frankenthal - Vorfahrtsverstoß mit leicht verletzter Person

Frankenthal (ots)

Am Dienstag, den 04.11.2025, gegen 12:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfallgeschehen zwischen zwei Personenkraftwagen an der Kreuzung Colombesstraße / Carl-Spitz-Weg in Frankenthal. Der 38-jährige Fahrzeugführer eines Mercedes-Benz befuhr die Colombesstraße aus Richtung Frankenstraße kommend und missachtete am Kreuzungsbereich zur Straße Carl-Spitz-Weg die von dort kommende und bevorrechtigte 30-jährige Citroen-Fahrerin. Beide Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich. Beide Fahrzeugführer sowie die einjährige Tochter der 30-Jährigen blieben unverletzt. Die Beifahrerin im Citroen erlitt leichte Verletzungen im Schulterbereich und wurde zur medizinischen Versorgung in ein nahgelegenes Krankenhaus verbracht. Der Citroen war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von ca. 13.000 Euro.

