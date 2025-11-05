PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Vorfahrtsverstoß mit leicht verletzter Person

Frankenthal (ots)

Am Dienstag, den 04.11.2025, gegen 12:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfallgeschehen zwischen zwei Personenkraftwagen an der Kreuzung Colombesstraße / Carl-Spitz-Weg in Frankenthal. Der 38-jährige Fahrzeugführer eines Mercedes-Benz befuhr die Colombesstraße aus Richtung Frankenstraße kommend und missachtete am Kreuzungsbereich zur Straße Carl-Spitz-Weg die von dort kommende und bevorrechtigte 30-jährige Citroen-Fahrerin. Beide Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich. Beide Fahrzeugführer sowie die einjährige Tochter der 30-Jährigen blieben unverletzt. Die Beifahrerin im Citroen erlitt leichte Verletzungen im Schulterbereich und wurde zur medizinischen Versorgung in ein nahgelegenes Krankenhaus verbracht. Der Citroen war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von ca. 13.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal
Telefon: 06233-313-3205 (oder -0)
E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 05.11.2025 – 14:19

    POL-PDLU: Frankenthal - Fahren ohne Fahrerlaubnis

    Frankenthal (ots) - Am Dienstag, den 04.11.2025, gegen 14:00 Uhr beobachteten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Frankenthal im Rahmen der Streifenfahrt in der Wormser Straße in Frankenthal einen 70-jährigen Hyundai-Fahrer, welcher verbotswidrig ein Mobiltelefon während der Fahrt nutzte. Der Fahrzeugführer wurde sodann einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte der 70-Jährige den ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 12:39

    POL-PDLU: Kellerfenster eingeschlagen - Hinweise gesucht

    Limburgerhof (ots) - In den letzten Tagen (31.10.25 bis 04.11.25) brachen bislang unbekannte Täter in zwei Anwesen in Limburgerhof ein. In beiden Fällen wurde ein Kellerfenster beschädigt, wodurch die Täter in das Anwesen gelangen. Bei einem Anwesen in der Woogstraße durchwühlten die Täter mehrere Räume, entwendet wurde offenbar nichts. Bei dem anderen Anwesen im Trifelsring durchwühlten die Täter ebenfalls die ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 12:38

    POL-PDLU: Unbekannter beschädigt Auto und flüchtet

    Schifferstadt (ots) - Am Dienstagvormittag (04.11.25) im Zeitraum von 06:00 Uhr bis 12:50 Uhr verursachte ein bislang unbekannter Autofahrer einen Verkehrsunfall auf dem Kauflandparkplatz in Schifferstadt. Hierbei touchierte der Unbekannte ein geparktes Fahrzeug einer 37-Jährigen. Das Auto der 37-Jährigen stand in der Nähe des Haupteingangs des Supermarktes. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren