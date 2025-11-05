Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Kellerfenster eingeschlagen - Hinweise gesucht

Limburgerhof (ots)

In den letzten Tagen (31.10.25 bis 04.11.25) brachen bislang unbekannte Täter in zwei Anwesen in Limburgerhof ein. In beiden Fällen wurde ein Kellerfenster beschädigt, wodurch die Täter in das Anwesen gelangen. Bei einem Anwesen in der Woogstraße durchwühlten die Täter mehrere Räume, entwendet wurde offenbar nichts. Bei dem anderen Anwesen im Trifelsring durchwühlten die Täter ebenfalls die Räume. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist Umstand weiterer Ermittlungen. Hinweise zu den Tätern liegen auch nach durchgeführten Nachbarschaftsbefragungen durch die Polizei nicht vor. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen. Leider muss mit Beginn der "dunklen Jahreszeit" auch dieses Jahr mit vermehrten Einbrüchen gerechnet werden. Daher beachten Sie folgende Tipps der Polizei, um sich vor einem Einbruch zu schützen:

- Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit. - Wenn Sie Ihren Schlüssel verloren haben, wechseln Sie umgehend den

Schließzylinder aus.

- Auch wenn Sie Haus und Wohnung nur kurz verlassen: Ziehen Sie nicht nur die Tür ins Schloss, sondern schließen Sie immer, am besten zweifach, ab. - Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals außerhalb Ihrer Räume: Ein Einbrecher kennt jedes Versteck! - Rollläden sollten zur Nachtzeit geschlossen werden. Achten Sie darauf, dass diese

gegen Hochschieben gesichert sind.

- Gekippte Fenster können von Einbrechern leicht geöffnet werden.

Weitere Tipps wie sie sich vor Einbrechern schützen können, finden sie unter www.polizei-beratung.de .

- Weiterhin bieten unsere Bezirksbeamtinnen und -beamten eine Beratung zum Einbruchschutz direkt bei Ihnen zu Hause an!

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell