POL-PDLU: Verkehrskontrollen
Dannstadt-Schauernheim (ots)
In der Nacht von Dienstag (04.11.25) auf Mittwoch (05.11.25) führten Beamtinnen und Beamte Verkehrskontrollen in der Ludwigshafener Straße durch. Ziel war die Überwachung der Fahrtüchtigkeit der Autofahrer. Die positive Bilanz: Die Polizei stellten keinen Fahrer mit Beeinträchtigungen der Fahrtüchtigkeit fest. Es mussten lediglich vier Mängelberichte aufgrund von Mängeln am Fahrzeug sowie nicht mitgeführter Dokumente ausgestellt werden.
