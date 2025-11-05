PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrskontrollen

Dannstadt-Schauernheim (ots)

In der Nacht von Dienstag (04.11.25) auf Mittwoch (05.11.25) führten Beamtinnen und Beamte Verkehrskontrollen in der Ludwigshafener Straße durch. Ziel war die Überwachung der Fahrtüchtigkeit der Autofahrer. Die positive Bilanz: Die Polizei stellten keinen Fahrer mit Beeinträchtigungen der Fahrtüchtigkeit fest. Es mussten lediglich vier Mängelberichte aufgrund von Mängeln am Fahrzeug sowie nicht mitgeführter Dokumente ausgestellt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen

