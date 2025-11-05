POL-PDLU: Verkehrskontrollen

Speyer (ots) - Am Montagabend, den 03.11.2025 kam es gegen 19:50 Uhr auf der B9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen an der Anschlussstelle Speyer West zu einem Verkehrsunfall. Ein 23-jährige Fahrer eines PKW kam von der linken Fahrspur ab und kollidierte mit einem auf der rechten Spur fahrenden LKW mit Hebebühne. Durch den Zusammenstoß drehte sich der PKW, prallte gegen eine Betonbegrenzung am Fahrbahnrand und kam entgegen ...

