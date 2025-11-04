Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss auf der B9

Speyer (ots)

Am Montagabend, den 03.11.2025 kam es gegen 19:50 Uhr auf der B9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen an der Anschlussstelle Speyer West zu einem Verkehrsunfall. Ein 23-jährige Fahrer eines PKW kam von der linken Fahrspur ab und kollidierte mit einem auf der rechten Spur fahrenden LKW mit Hebebühne. Durch den Zusammenstoß drehte sich der PKW, prallte gegen eine Betonbegrenzung am Fahrbahnrand und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Der LKW kam ins Schlingern, konnte jedoch durch den 65-jährigen Fahrer wieder stabilisiert werden. Der PKW-Fahrer erlitt eine leichte Kopfplatzwunde. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt. Ein Atemalkoholtest des 23-Jährigen ergab einen Wert von 1,23 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Die Entziehung der Fahrerlaubnis wurde veranlasst.

Die B9 in Richtung Ludwigshafen musste für die Verkehrsunfallaufnahme halbseitig gesperrt werden. Da der LKW jedoch durch ein Spezialfahrzeug abgeschleppt werden musste, wurde die B9 für die Dauer der Bergungsarbeiten kurzzeitig vollgesperrt.

