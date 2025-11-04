Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Diebstahl eines Fahrrades - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 30.10.2025, circa 18:00 Uhr und dem 31.10.2025, circa 16:00 Uhr wurde durch unbekannte Person(en) ein graues Herrenrad der Marke Koga in der Straße "Kleine Gailergasse" entwendet. Das Fahrrad war im Hof des Geschädigten mittels Ringschloss gesichert abgestellt. Der Sachschaden wird im dreistelligen Bereich geschätzt.

Zeugen gesucht:

Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Straße "Kleine Gailergasse" in Speyer beobachtet, oder kann sonstige Hinweise zur Tat geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell