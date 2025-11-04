POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen gesucht
Speyer (ots)
Zu einem Verkehrsunfall mit flüchtigem Verursacher kam es im Zeitraum vom 03.11.2025, circa 13:45 Uhr bis 03.11.2025, circa 14:30 Uhr, in der Pistoreigasse in Speyer.
Hierbei wurde ein weißer PKW der Marke Mercedes-Benz, welcher am Fahrbahnrand geparkt stand, am vorderen Kotflügel an der Fahrerseite beschädigt.
Am Pkw entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe.
Zeugen gesucht:
Wer kann Hinweise zu dem Unfall oder dem unfallverursachenden PKW geben? Zeugen, oder der Unfallverursacher selbst, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.
