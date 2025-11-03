Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Trunkenheit im Verkehr

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Am Sonntagabend wurde ein 28-jähriger durch Polizisten der Polizeiinspektion Schifferstadt in Dannstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Mann war zuvor einem Zeugen aufgefallen, da er auffällig langsam und in Schlangenlinien auf der Landstraße gefahren sei. Im Rahmen der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer alkoholisiert war. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 2,20 Promille. Es wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

