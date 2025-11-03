PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss

Frankenthal (ots)

Am Montagmorgen, den 03.11.2025, gegen 02:30 Uhr wurde ein 64-jähriger Fahrzeugführers eines BMW auf Höhe des Hauptbahnhofes Frankenthal einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnten die eingesetzten Beamten einen Alkoholgeruch bei dem Fahrzeugführer feststellen. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Alkoholkonzentration von 1,34 Promille. Dem 64-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal
Telefon: 06233-313-3205 (oder -0)
E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

