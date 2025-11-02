PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Zusammenstoß zwischen E-Scooter und Pedelec

Speyer (ots)

Am Freitagnachmittag kam es auf dem Radweg der Dudenhofer Straße in Speyer zu einem Zusammenstoß zwischen einer 61-jährigen Pedelec-Fahrerin und einem entgegenkommenden, mit zwei jungen Frauen besetzten E-Scooter. Die beiden fuhren mit ihrem E-Scooter auf dem Radweg in entgegengesetzter Richtung, als sich die Fahrzeuge auf Höhe einer Haltestelle begegneten. Die Pedelec-Fahrerin bremste ab und stieg ab, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dennoch fuhr der E-Scooter gegen das Vorderrad des Pedelecs und stieß mit dem Lenker gegen das Display, das dabei beschädigt wurde. Anschließend entfernten sich die beiden Frauen unerlaubt von der Unfallstelle. Die Fahrerin des E-Scooter wird als jugendlich, mit schulterlangem braunem Haar und Kapuzenjacke beschrieben. Am Pedelec entstand ein Sachschaden von rund 100 Euro.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den beteiligten Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Speyer unter der Telefonnummer 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-103 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 02.11.2025 – 08:05

    POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfall mit verletzter Person

    Frankenthal (ots) - Am Samstag, den 01.11.2025, gegen 21:50 Uhr befuhr eine 47-Jährige mit deren Personenkraftwagen die L523 aus Fahrtrichtung Frankenthal kommend in Fahrtrichtung Bobenheim-Roxheim. Hierbei kam es offenbar durch einen Verkehrsunfall zu einer Beschädigung der Räder auf der Fahrerseite. Weiterhin erlitt die Fahrerin leichte Verletzungen. Der ...

    mehr
  • 02.11.2025 – 08:03

    POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfall mit verletzter Person

    Frankenthal (ots) - Am Sonntag, den 02.11.2025, gegen 02:40 Uhr befuhr ein 18-Jähriger mit dessen 5er BMW die Wormser Straße aus Fahrtrichtung Bobenheim-Roxheim kommend in Fahrtrichtung Nordring. Auf Höhe der ATU-Autowerkstatt kam dieser nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr ein Verkehrszeichen und kollidierte anschließend frontal mit einem Werbemast. Durch ...

    mehr
  • 01.11.2025 – 10:26

    POL-PDLU: Drogenfahrt mit E-Scooter gestoppt

    Speyer (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag um 02:30 Uhr führten Beamte der Polizeiinspektion Speyer eine Verkehrskontrolle mit dem 45-jährigen Fahrer eines Elektrokleinstfahrzeuges in der Franz-Kirrmeier-Straße durch. Bei dem Fahrer konnten drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Er räumte ein, vor Fahrtantritt Cannabis konsumiert zu haben. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen sowie ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren