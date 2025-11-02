Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfall mit verletzter Person

Frankenthal (ots)

Am Sonntag, den 02.11.2025, gegen 02:40 Uhr befuhr ein 18-Jähriger mit dessen 5er BMW die Wormser Straße aus Fahrtrichtung Bobenheim-Roxheim kommend in Fahrtrichtung Nordring. Auf Höhe der ATU-Autowerkstatt kam dieser nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr ein Verkehrszeichen und kollidierte anschließend frontal mit einem Werbemast. Durch die Kollision erlitt der Fahrer leichte Verletzungen. Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 15.000 Euro.

Nach Zeugenhinweisen soll es im Vorfeld des Verkehrsunfalls zu einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen unter Beteiligung des oben genannten Personenkraftwagens und eines bislang unbekannten schwarzen Mercedes gekommen sein.

Daher werden Zeugen des Verkehrsunfalls und/oder dem vorigen Fahrverhalten gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

