Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruchdiebstahl - Schmuck entwendet

Frankenthal (ots)

Am Freitag, den 31.10.2025, gegen 16:30 Uhr kam es im Bereich des Weinbietrings in Frankenthal zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Hierbei bemerkte der Bewohner zunächst Geräusche, ehe er feststellte, dass die Terassentür aufgebrochen wurde und mehrere Wertgegenstände entwendet wurden. Kontakt zu den unbekannten Tätern gab es nicht. Durch die Kriminalpolizei Ludwigshafen wurden hierzu die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Weinbietrings bemerkt haben, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. Haben Sie etwas Verdächtiges beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Frankenthal telefonisch unter der Telefonnummer 06233/313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell