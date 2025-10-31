Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Fahrzeugführer mit Haftbefehl ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Frankenthal (ots)

Im Rahmen der Streifenfahrt in der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde ein 30-jähriger Hyundai-Fahrer in der Straße Foltzring in Frankenthal einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte der Fahrzeugführer keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Weitere Abfragen in den polizeilichen Systemen ergaben, dass das angebrachte amtliche Kennzeichen für einen anderes Fahrzeug zugelassen worden ist. Des Weiteren bestand gegen den Fahrer ein Vollstreckungshaftbefehl. In Ermangelung monetärer Mittel wurde er zur JVA Frankenthal sistiert. Gegen den 30-Jährigen wurden Strafanzeigen wegen Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz erfasst.

