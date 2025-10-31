Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal- Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen gesucht

Frankenthal (ots)

Am Donnerstag, den 30.10.2025, im Zeitraum von 11:30 Uhr bis 12:00 Uhr kam es in der Kanalstraße in Frankenthal zu einem Verkehrsunfall mit flüchtigem Verursacher. Hierbei wurde ein geparkter grauer Mercedes GLC 220d im Frontbereich auf der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 2.500 Euro geschätzt.

Wer kann Hinweise zu dem Unfall oder dem unfallverursachenden Fahrzeug geben? Zeugen, oder der Unfallverursacher selbst, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal telefonisch oder per Mail (Tel.-Nr.: 06233/313-0, E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

