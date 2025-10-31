PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigung an Hausfassade durch Verschmutzung - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Durch bisher unbekannte Person(en) wurde in der Nacht vom 29.10.2025 auf den 30.10.2025, zwischen 22:00 Uhr und 09:00 Uhr, eine Hausfassade in der Schlesingerstraße in Speyer mit Roter Beete verschmutzt.

Hierbei kam es zu Verschmutzungen der Hauswand, von Fenstern und dem Vorgarten. Es entstand ein Sachschaden von circa 500 Euro.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Schlesingerstraße in Speyer beobachtet, oder kann sonstige Hinweise zur Tat geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

