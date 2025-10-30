Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: E-Scooter Fahrer fährt unter Alkoholeinfluss gegen ein Auto

Altrip (ots)

Am Mittwochnachmittag (29.10.25) gegen 16:30 Uhr fuhr ein 45-Jähriger mit einem E-Scooter im Kreuzungsbereich Maxstraße / Moltkestraße zwischen zwei stehenden PKW durch. Hierbei touchierte er den PKW einer 37-Jährigen und fuhr zunächst weiter. Die 37-Jährige verfolgte den E-Scooter Fahrer, bis schließlich die Polizei vor Ort kam und diesen einer Verkehrskontrolle unterzog. Im Verlauf der Kontrolle stellte die Polizei fest, dass kein gültiger Versicherungsschutz für den E-Scooter bestand. Darüber hinaus nahmen die Beamten Alkoholgeruch beim 45-Jährigen wahr. Er wurde mit zur Polizeidienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der E-Scooter wurde sichergestellt. Gegen den unter Alkoholeinfluss/Drogeneinfluss stehenden Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Grundsätzlich gilt: Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. E-Scooter sind gerade in Städten ein beliebtes Fortbewegungsmittel. Viele kennen die Regeln zur Nutzung eines E-Scooters jedoch nicht. Für diesen gelten in Bezug auf Alkohol die gleichen Grenzwerte wie beim Autofahren. Darüber hinaus darf nicht unter Drogeneinfluss gefahren werden.

