Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Vermeintliche Sachbeschädigung an einem PKW - Geschädigte/r und Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Am Mittwochabend, den 29.10.2025 gegen 22:30 Uhr kam es zu einem polizeilichen Einsatz mit einem 47- Jährigen. Dieser soll in der Rheinhäuser Straße in Speyer mehrere Mülltonnen umgeworfen und auf einen PKW eingeschlagen haben.

Da zunächst kein beschädigter PKW festgestellt werden konnte, wird nun seitens der Polizei ein/e mögliche/r Geschädigte/r oder Zeugen gesucht.

Zeugen oder der/die Geschädigte selbst werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell