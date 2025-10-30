PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigung an einem Bagger - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Zu einer Sachbeschädigung an einem Bagger kam es im Zeitraum vom 28.10.2025, circa 18:00 Uhr bis 29.10.2025, circa 07:45 Uhr. In der Straße "Im Frohsinn" in Speyer wurde in diesem Zeitraum die Frontscheibe eines Baggers eingeschlagen. Der Sachschaden wird auf circa 1000 Euro geschätzt.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Straße "Im Frohsinn" in Speyer beobachtet, oder kann sonstige Hinweise zur Tat geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

