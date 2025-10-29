Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Gegenstände aus PKW gestohlen - Hinweise gesucht

Limburgerhof (ots)

In der Nacht von Montag (27.10.25) auf Dienstag (28.10.25) kam es gleich zu zwei Vorfällen, bei denen unbekannte Personen versuchten Autos aufzubrechen und Gegenstände daraus zu stehlen. In einem Fall gelang dies den Tätern, da das Auto, geparkt in der Schillerstraße, offensichtlich unverschlossen war. Die unbekannte Person entwendete hier eine Sonnenbrille. Bei einem weiteren Versuch in das Innere eines Autos zu gelangen, misslang dies den Tätern. Anhand einer Videoaufzeichnung war zu erkennen, wie eine vermutlich männliche Person, bekleidet mit Handschuhen und einer Sturmhaube, versuchte das Auto im Maudacher Weg aufzubrechen. Hinweise zu der Person liegen der Polizei aktuell nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell