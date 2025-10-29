Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall - verletzte Motorradfahrerin

Waldsee (ots)

Am Dienstag (28.10.25) gegen 11:30 Uhr kam es auf der K30 im Einmündungsbereich zur B9 zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Autofahrerin und einer Motorradfahrerin. In Folge des Zusammenstoßes stürzte die 47-jährige Motorradfahrerin und musste zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht werden. Sowohl am Motorrad als auch am PKW der 48-Jährigen entstand Sachschaden.

