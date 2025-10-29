PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Schulwegkontrollen

Limburgerhof/Böhl-Iggelheim/Schiffetstadt (ots)

Am Dienstag (28.10.25) kontrollierte die Polizei morgens zu Schulbeginn das Durchfahrtsverbot an der Rudolf-Wihr-Realschule. Der überwiegende Teil der Autofahrer hielt sich an das Verbot. Drei Autofahrer fuhren trotz Verbot durch die Straße und mussten verwarnt werden. Darüber hinaus führte die Polizei verkehrserzieherische Gespräche durch.

Ebenfalls zu Schulbeginn führten Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt Schulwegkontrollen an der Peter-Gärtner-Realschule in Böhl-Iggelheim sowie am Paul-von-Dennis Schulzentrum in Schifferstadt durch. Hier verhielten sich alle Verkehrsteilnehmer vorbildlich. Die Polizei musste keine Verstöße ahnden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235-495-4210 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

  • 29.10.2025 – 11:03

    POL-PDLU: Bobenheim-Roxheim - Schulwegüberwachung an Grundschulen

    Bobenheim-Roxheim (ots) - Am 27.10.2025 und 28.10.2025 erfolgte jeweilig eine Schulwegüberwachung vor der Pestalozzi-Grundschule respektive der Rheinschule in Bobenheim-Roxheim durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Frankenthal gemeinsam mit dem Vollzugsdienst der Gemeinde Bobenheim-Roxheim. An den Örtlichkeiten wurden verkehrserzieherische Gespräche mit ...

    mehr
  • 29.10.2025 – 11:02

    POL-PDLU: Frankenthal- Heckscheibe eingeschlagen - Zeugen gesucht

    Frankenthal (ots) - Zwischen Montag, den 27.10.2025, 07:30 Uhr und Dienstag, den 28.10.2025, 11:15 Uhr schlugen Unbekannte die Heckscheibe eines geparkten schwarzen Mercedes in der Schraderstraße in Frankenthal ein. Aus dem Fahrzeuginnenraum wurde nach Angaben der Mitteilerin nichts entwendet. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 800 Euro. Haben Sie verdächtige Personen beobachtet und können Angaben zu ...

    mehr
  • 29.10.2025 – 11:01

    POL-PDLU: Frankenthal- Diebstahl aus Fahrzeug - Zeugen gesucht

    Frankenthal (ots) - In der Nacht von Montag, den 27.10.2025 auf Dienstag, den 28.10.2025 kam es in der Straße Albrecht-Dürer-Ring in Frankenthal zu einem Einbruch in ein geparktes Fahrzeug. Aus dem Innenraum des roten Pritschenwagens wurden vier Baumaschinen im Gesamtwert von ca. 3.000 Euro entwendet. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Haben Sie verdächtige Personen beobachtet und können Angaben zu dem Täter ...

    mehr
