Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Schulwegkontrollen

Limburgerhof/Böhl-Iggelheim/Schiffetstadt (ots)

Am Dienstag (28.10.25) kontrollierte die Polizei morgens zu Schulbeginn das Durchfahrtsverbot an der Rudolf-Wihr-Realschule. Der überwiegende Teil der Autofahrer hielt sich an das Verbot. Drei Autofahrer fuhren trotz Verbot durch die Straße und mussten verwarnt werden. Darüber hinaus führte die Polizei verkehrserzieherische Gespräche durch.

Ebenfalls zu Schulbeginn führten Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt Schulwegkontrollen an der Peter-Gärtner-Realschule in Böhl-Iggelheim sowie am Paul-von-Dennis Schulzentrum in Schifferstadt durch. Hier verhielten sich alle Verkehrsteilnehmer vorbildlich. Die Polizei musste keine Verstöße ahnden.

