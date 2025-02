Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Geschwindigkeitskontrollen

Edenkoben/Edesheim (ots)

Am Morgen des 19. Februar 2025 wurde in Edesheim in der Rupprechtststraße und in der Staatsstraße Verkehrskontrollen durchgeführt. Dort kam es insgesamt zu 16 Geschwindigkeitsverstößen. Der höchste Verstoß war 54 km /h bei erlaubten 30 km/h. Gegen Mittag wurden die Kontrollörtlichkeit in die Radeburger Straße und in die Luitpoldstraße in Edenkoben verlagert. Dort kam es zu insgesamt 29 Geschwindigkeitsverstößen und 3 Mängelberichtsverfahren. Der höchste geahndete Geschwindigkeitsverstoß war ebenfalls 54 km/h bei dort erlaubten 30 km/h.

