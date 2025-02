POL-PDLD: Sachbeschädigung an einem geparkten PKW

Annweiler am Trifels (ots) - Am 18.02.2025, gegen 05:45 Uhr kam es auf der B10 zwischen den Anschlussstellen Annweiler Ost und Queichhambach zu einem Beinahe-Frontalzusammenstoß zwischen zwei LKW. Ein 47-Jähriger befuhr mit seinem LKW die B10 in Fahrtrichtung nach Landau und befand sich in einem verbotswidrigen Überholvorgang, während ein 51-jähriger LKW-Fahrer in ...

mehr