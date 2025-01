Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl an Kraftfahrzeugen - Kennzeichendiebstahl an Hilfsstation

Spenge (ots)

(um) In der vorletzten Nacht (22/23.01.) stahlen bislang unbekannte Täter an mindestens drei PKW Kennzeichen. Die Fahrzeuge waren an einer caritativen Hilfsstation an der Werburger Straße geparkt. Inwiefern der mittlere Buchstabe D in den Kennzeichen für die Täter interessant war, wird derzeit in den Ermittlungen überprüft. Er war bei allen Kennzeichen gleich. Die Polizei bittet in diesem Fall um Zeugenangaben. Hinweise zur Tat werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

