POL-RBK: Bergisch Gladbach - Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Kastenwagen lebensgefährlich verletzt

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern Abend (15.07.) wurden die Polizei, der Rettungsdienst und ein Notarzt nach Lustheide alarmiert, nachdem es dort zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Kastenwagen und einem Motorrad gekommen war.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein 46-jähriger Bergisch Gladbacher gegen 23:15 Uhr mit einem Kastenwagen des Herstellers Ford die Straße Lustheide in Richtung Frankenforst befahren. An einer Kreuzung beabsichtigte er, nach links in die Straße Vürfelser Kaule abzubiegen. Dabei übersah er jedoch einen entgegenkommenden Motorradfahrer, der den Kreuzungsbereich mit seiner Honda aus Richtung Frankenforster Straße in Richtung Lustheide befuhr. Da der Ford-Fahrer dem 49-jährigen Motorradfahrer aus Köln keinen Vorrang gewährte, kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde nach einer Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Da ein Atemalkoholtest bei dem Fahrer des Kastenwagens einen Wert von rund 0,6 Promille ergab, wurde ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein und sein Mobiltelefon stellten die Polizisten sicher. Beide Fahrzeuge, an denen ein Gesamtschaden im unteren fünfstelligen Bereich entstand, wurden ebenfalls sichergestellt. Die Unfallaufnahme wurde durch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln unterstützt. Der Kreuzungsbereich war bis kurz vor 04:00 Uhr vollständig gesperrt. (th)

