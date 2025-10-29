Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahrer verliert die Kontrolle und landet in einer Böschung Limburgerhof

Limburgerhof (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (29.10.25) gegen 01:25 Uhr befuhr ein 19-Jähriger mit vier weiteren Personen im Auto den Kreisverkehr in der Neuhofener Straße. Nach Angaben des Fahrers musste dieser aufgrund eines Tieres ausweichen und kam anschließend von der Fahrbahn ab. In Folge des Unfalls lösten die Airbags aus. Zwei Insassen klagten über Kopfschmerzen. Zur Bergung des Fahrzeuges musste die Feuerwehr mehrere kleine Bäume beseitigen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von ca. 20.000 EUR.

