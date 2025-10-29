PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Scheune - Hinweise gesucht

Waldsee (ots)

In der Nacht von Montag (27.10.25) auf Dienstag (28.10.25) brachen bislang unbekannte Täter in eine Scheune an der K13 (in der Verlängerung der Schlichtstraße) ein und entwendeten eine Batterie aus einem Sportboot sowie eine Batterie aus einem Rasenmäher. Hinweise zu den Tätern liegen der Polizei aktuell nicht vor. Wer etwas Verdächtiges in dieser Nacht wahrgenommen hat, möchte sich bitte mit der Polizei Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) in Verbindung setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235-495-4210 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 29.10.2025 – 17:51

    POL-PDLU: Gegenstände aus PKW gestohlen - Hinweise gesucht

    Limburgerhof (ots) - In der Nacht von Montag (27.10.25) auf Dienstag (28.10.25) kam es gleich zu zwei Vorfällen, bei denen unbekannte Personen versuchten Autos aufzubrechen und Gegenstände daraus zu stehlen. In einem Fall gelang dies den Tätern, da das Auto, geparkt in der Schillerstraße, offensichtlich unverschlossen war. Die unbekannte Person entwendete hier eine Sonnenbrille. Bei einem weiteren Versuch in das ...

    mehr
  • 29.10.2025 – 17:50

    POL-PDLU: Fahrer verliert die Kontrolle und landet in einer Böschung Limburgerhof

    Limburgerhof (ots) - Am frühen Mittwochmorgen (29.10.25) gegen 01:25 Uhr befuhr ein 19-Jähriger mit vier weiteren Personen im Auto den Kreisverkehr in der Neuhofener Straße. Nach Angaben des Fahrers musste dieser aufgrund eines Tieres ausweichen und kam anschließend von der Fahrbahn ab. In Folge des Unfalls lösten die Airbags aus. Zwei Insassen klagten über ...

    mehr
  • 29.10.2025 – 17:49

    POL-PDLU: Verkehrsunfall - verletzte Motorradfahrerin

    Waldsee (ots) - Am Dienstag (28.10.25) gegen 11:30 Uhr kam es auf der K30 im Einmündungsbereich zur B9 zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Autofahrerin und einer Motorradfahrerin. In Folge des Zusammenstoßes stürzte die 47-jährige Motorradfahrerin und musste zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht werden. Sowohl am Motorrad als auch am PKW der 48-Jährigen entstand Sachschaden. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren