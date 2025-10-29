Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Scheune - Hinweise gesucht

Waldsee (ots)

In der Nacht von Montag (27.10.25) auf Dienstag (28.10.25) brachen bislang unbekannte Täter in eine Scheune an der K13 (in der Verlängerung der Schlichtstraße) ein und entwendeten eine Batterie aus einem Sportboot sowie eine Batterie aus einem Rasenmäher. Hinweise zu den Tätern liegen der Polizei aktuell nicht vor. Wer etwas Verdächtiges in dieser Nacht wahrgenommen hat, möchte sich bitte mit der Polizei Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) in Verbindung setzen.

