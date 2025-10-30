Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal- Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrradfahrerin

Frankenthal (ots)

Am Mittwochnachmittag, den 29.10.2025, gegen 15:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfallgeschehen zwischen einem Personenkraftwagen und einer Fahrradfahrerin in der Wormser Straße nahe der Kreuzung Wormser Straße / Nordring in Frankenthal. Die 71-jährige Fahrradfahrerin befuhr den Radweg in der Wormser Straße in Richtung Nordring als die 69-jährige Opel-Fahrerin beabsichtigte von der Privatstraße der Supermarktfiliale kommend nach rechts in den Fließverkehr der Wormser Straße einzufahren und hierbei mit der vorfahrtsberechtigten Fahrradfahrerin kollidierte. Durch den Zusammenstoß wurde die Fahrradfahrerin leicht verletzt. Zur medizinischen Begutachtung erfolgte durch den Rettungsdienst die Verbringung in ein nahgelegenes Krankenhaus. An dem Personenkraftwagen entstand geringfügiger Sachschaden.

