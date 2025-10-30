PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Flucht - Geschädigte/r und Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Am Nachmittag des 29.10.2025, zwischen circa 16:30 Uhr und 17:00 Uhr kam es in der Hirschstraße in Speyer zu einem Verkehrsunfall mit flüchtigem Verursacher.

Der 36-jährige Verursacher meldete im Nachgang bei hiesiger Dienststelle, dass er in der Hirschstraße an einem, am Fahrbahnrand geparkten PKW vorbeifuhr und diesen touchierte. Hierbei entstand am Fahrzeug des 36- Jährigen ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Daher sucht die Polizei in diesem Zusammenhang die/den Geschädigte/n und/oder Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

Zeugen oder der/die Geschädigte selbst werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

