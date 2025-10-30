POL-PDLU: Verkehrsunfall - Eine leicht verletzte Person
Neuhofen (ots)
Am Mittwochmittag (29.10.25) gegen 14:00 Uhr ereignete sich im Kreisverkehr in der Woogstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einem Pedelec-Fahrer. Ein 76-Jähriger fuhr mit seinem PKW in den Kreisverkehr ein und übersah hierbei den 62-jährigen Pedelec-Fahrer. In Folge des Zusammenstoßes stürzte dieser zu Boden und klagte über Schmerzen im Bauchbereich. Zur weiteren Untersuchung wurde er durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.
