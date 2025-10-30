PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall - 5-Jähriger leicht verletzt

Schifferstadt (ots)

Am Mittwochmorgen (29.10.25) gegen 08:00 Uhr befuhr ein 5-jähriger Junge mit seinem Fahrrad auf dem Bürgersteig in der Raiffeisenstraße. Hierbei übersah er den auf dem Bürgersteig stehenden PKW eines 37-Jährigen, welcher gerade auf die Straße auffahren wollte, kollidierte mit diesem und kam zu Fall. Durch den Sturz erlitt der Junge leichte Verletzungen am Bein. Eine weitere medizinische Versorgung war nicht notwendig. Am PKW des 37-Jährigen entstand geringfügiger Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

