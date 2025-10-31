Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Frankenthal (ots)

Am Donnerstagnachmittag, den 30.10.2025, im Zeitraum von 18:45 Uhr bis 21:25 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Wohnanwesen in der Nelkenstraße in Frankenthal ein und entwendeten geringwertigen Modeschmuck.

Haben Sie etwas Verdächtiges beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Frankenthal telefonisch unter der Telefonnummer 06233/313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

