PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal- Verkehrsunfall - Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit - Geschädigter gesucht

Frankenthal (ots)

Am 30.10.2025 gegen 14:45 Uhr kam es anlässlich eines Wendemanövers im Europaring in Frankenthal zu einem Verkehrsunfallgeschehen zwischen mehreren Fahrzeugen. Der 74-jährige Mercedesfahrer beabsichtigte auf Höhe einer Bäckereifiliale im Europaring von der Parklücke in Längsaufstellung in den Fließverkehr einzufahren. Hierbei kam es zu einer seitlichen Kollision mit dem vorfahrtsberechtigten 21-jährigen VW-Fahrzeugführer. Durch den Zusammenstoß geriet der Mercedes auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem BMW zusammen. Der 74-jährige und 21-jährige Fahrer wurden leicht verletzt, wobei eine medizinische Versorgung vor Ort nicht notwendig war. Ihre Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden im Rahmen der Unfallaufnahme abgeschleppt. Der unfallbeteiligte BMW setzte die Fahrt ohne anzuhalten unberechtigt fort und konnte erst im Nachgang festgestellt werden.

Wer kann Hinweise zu dem unfallbeteiligten BMW geben? Zeugen, oder der Unfallbeteiligte selbst, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal telefonisch oder per Mail (Tel.-Nr.: 06233/313-0, E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal
Telefon: 06233-313-3205 (oder -0)
E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 31.10.2025 – 10:48

    POL-PDLU: Frankenthal- Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen gesucht

    Frankenthal (ots) - Am Donnerstag, den 30.10.2025, im Zeitraum von 11:30 Uhr bis 12:00 Uhr kam es in der Kanalstraße in Frankenthal zu einem Verkehrsunfall mit flüchtigem Verursacher. Hierbei wurde ein geparkter grauer Mercedes GLC 220d im Frontbereich auf der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 2.500 Euro geschätzt. Wer kann ...

    mehr
  • 31.10.2025 – 09:44

    POL-PDLU: Sachbeschädigung an Hausfassade durch Verschmutzung - Zeugen gesucht

    Speyer (ots) - Durch bisher unbekannte Person(en) wurde in der Nacht vom 29.10.2025 auf den 30.10.2025, zwischen 22:00 Uhr und 09:00 Uhr, eine Hausfassade in der Schlesingerstraße in Speyer mit Roter Beete verschmutzt. Hierbei kam es zu Verschmutzungen der Hauswand, von Fenstern und dem Vorgarten. Es entstand ein Sachschaden von circa 500 Euro. In diesem Zusammenhang ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 14:30

    POL-PDLU: Süßes, sonst gibt's Saures - oder eine Strafanzeige?

    Schifferstadt (ots) - Am Freitag (31.10.25) heißt es wieder "Süßes, sonst gibt's Saures", wenn schaurig-schöne Gestalten an Halloween (31. Oktober) um die Häuser ziehen. Damit die traditionellen Halloween-Streiche kleiner und großer Hexen, Zauberer und Geister allerdings nicht in einer teuren Geldstrafe enden, betont die Polizei, dass auch an Halloween Regeln eingehalten werden müssen. Ob Müll im Vorgarten, Farbe ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren