Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: PKW überschlägt sich mehrfach - 3 Verletzte-

Linz am Rhein (ots)

Am Freitagabend, gegen 23:00 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Fahrzeugführer aus Bad Honnef die L 254 von Weißfeld kommend in Fahrtrichtung Rothe Kreuz. Ebenfalls im Fahrzeug befanden sich noch zwei weitere Personen im Alter von 17 und 21 Jahren. In einer langgezogenen Linkskurve verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet auf den dortigen Grünstreifen. Im weiteren Verlauf durchfuhr der PKW einen Graben und überschlug sich hierbei mehrfach. Alle drei Insassen wurden verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. An dem PKW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die L 254 war für die Dauer von einer Stunde in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern derzeit noch an.

