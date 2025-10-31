PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Geschwindigkeitskontrollen

Schifferstadt/Mutterstadt/Waldsee (ots)

Am Donnerstag (30.10.25) im Zeitraum von 08:00 Uhr - 14:00 Uhr führten Beamtinnen und Beamte Geschwindigkeitsmessungen durch. In Mutterstadt mussten die Beamten bei Messungen am Kreisverkehr an der L530 insgesamt neun Verkehrsteilnehmer aufgrund erhöhter Geschwindigkeit kontrollieren und verwarnen. Bei erlaubten 70 km/h wurde ein Autofahrer mit 95 km/h gemessen. Gegen einen 43-Jährigen Kleinkraftkradfahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Der 43-Jährige war lediglich im Besitz einer sogenannten "Mofa Prüfbescheinigung". Für das geführte Kleinkraftrad benötigt er jedoch eine entsprechende Fahrerlaubnis. Später wurden insgesamt zehn Autofahrer mit erhöhter Geschwindigkeit in Waldsee am Kreisverkehr an der L533 festgestellt und kontrolliert. Ein Verkehrsteilnehmer wurde mit 80 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen. Dem Fahrer droht nun ein Bußgeld in Höhe von 150 EUR sowie ein Punkt. Anschließend überwachte die Polizei das Verbot der Nutzung eines Handys während dem Fahren in der Burgstraße in Schifferstadt. Drei Autofahrer hielten sich nicht an das Verbot und müssen nun mit einem Bußgeld in Höhe von 100 EUR sowie einem Punkt rechnen. Grundsätzlich gilt: Erhöhte Geschwindigkeit sowie Ablenkung stellen Hauptunfallursachen bei schweren Verkehrsunfällen dar. Fahren sie deshalb stets mit angepasster Geschwindigkeit und lassen sie sich nicht ablenken.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

