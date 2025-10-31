PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unbekannte versuchen in Haus einzubrechen

Altrip (ots)

Am Donnerstagabend (30.10.25) gegen 19:20 Uhr versuchten bislang drei unbekannte Personen in ein Anwesen in der Paracelsusstraße nahe der Albert-Schweitzer-Grundschule einzubrechen. Der Eigentümer, welcher sich zum Zeitpunkt des Versuchs im Anwesen befand, bemerkte die drei Personen. Daraufhin flüchteten alle Personen in Richtung der Schule. Die drei Personen werden als vermutlich jüngere Personen beschrieben, die dunkel gekleidet und vermummt waren. Zu einem Schaden kam es nicht. Wer zu diesem Zeitpunkt verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat oder Hinweise zu den drei Personen geben kann, möchte sich bitte mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) in Verbindung setzen. Leider muss mit Beginn der "dunklen Jahreszeit" auch dieses Jahr mit vermehrten Einbrüchen gerechnet werden. Daher beachten Sie folgende Tipps der Polizei, um sich vor einem Einbruch zu schützen:

   - Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei 
     kurzer Abwesenheit.
   - Wenn Sie Ihren Schlüssel verloren haben, wechseln Sie umgehend 
     den

Schließzylinder aus.

   - Auch wenn Sie Haus und Wohnung nur kurz verlassen: Ziehen Sie 
     nicht nur die Tür ins Schloss, sondern schließen Sie immer, am 
     besten zweifach, ab.
   - Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals 
     außerhalb Ihrer Räume: Ein Einbrecher kennt jedes Versteck!
   - Rollläden sollten zur Nachtzeit geschlossen werden. Achten Sie 
     darauf, dass diese

gegen Hochschieben gesichert sind.

   - Gekippte Fenster können von Einbrechern leicht geöffnet werden.

Weitere Tipps wie sie sich vor Einbrechern schützen können, finden sie unter www.polizei-beratung.de .

   - Weiterhin bieten unsere Bezirksbeamtinnen und -beamten eine 
     Beratung zum Einbruchschutz direkt bei Ihnen zu Hause an!

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

