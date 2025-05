Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen/ Unfallfluchten

Coesfeld (ots)

Am Haverlandweg hat ein unbekannter Autofahrer einen grauen Opel Astra beschädigt. Die Unfallzeit liegt zwischen 20.30 Uhr am Freitag (16.05.25) und 8 Uhr am Samstag (17.05.25).

Einen schwarzen Great Wall Motor Modell Ora Funky Cat hat ein unbekannter Autofahrer an der Ovelgönne am Donnerstag (15.05.25) beschädigt. Die Unfallzeit liegt zwischen 15.30 Uhr und 18.30 Uhr. In beiden Fällen kümmerten sich die Verursacher nicht um ihre Anschlusspflichten. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell