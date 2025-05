Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Raubdelikt

Nordhausen (ots)

Nach einem Vorfall, der sich am Donnerstag in Nordhausen ereignete, bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Bisherigen Ermittlungen zufolge sollen sich im Tatzeitraum zwischen 11 Uhr und 13.50 Uhr drei bislang unbekannte weibliche Personen unter einem Vorwand Zutritt in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Semmelweisstraße verschafft haben. Was sich konkret in der Wohnung ereignete, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die unbekannten Frauen stehen im Verdacht, das Mobiltelefon des Mannes, welcher sich zur Tatzeit in der Wohnung befand, entwendet zu haben. Der Mann wurde leicht verletzt. Die Frauen ergriffen anschließend die Flucht.

Die unbekannten Täterinnen sollen zwischen 18 und 25 Jahre alt und zwischen 1,50 m und 1,65 m groß gewesen sein. Eine Frau habe lange blonde Haare, zwei weitere sollen lange schwarze Haare gehabt haben.

Die Nordhäuser Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts eines Raubdeliktes aufgenommen und bittet um Hinweise. Wer kann Angaben zu den bislang unbekannten Frauen machen? Wem sind die Unbekannten zur Tatzeit im Bereich des besagten Mehrfamilienhauses aufgefallen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0124615

