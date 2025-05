Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Einzelhandel

Nordhausen (ots)

Zum Lagerinneren eines im Umbau befindlichen Einzelhandels in der Gerhart-Hauptmann-Straße verschafften sich bislang Unbekannte widerrechtlich Zutritt. Die Tat ereignete sich in einem Zeitraum zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Donnerstag, 07.30 Uhr. Der oder die Täter entwendeten Werkzeug und Kabel im Wert von mehreren hundert Euro. Es entstand ein Sachschaden von etwa 4000 Euro am Objekt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0123929

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell