POL-PDLU: Verkehrsunfall zwischen Fahrzeug und Fußgängerin

Heßheim (ots)

Am Freitag, den 31.10.2025, gegen 14:45 Uhr befuhr ein 64-jähriger Fahrzeugführer die Flomersheimer Straße in Heßheim. Im Rahmen des Abbiegevorgangs nach rechts in die Frankenthaler Straße übersah er die, die Fahrbahn kreuzende Fußgängerin, sodass es zum Zusammenstoß kam. Die 56-jährige Fußgängerin stürzte anschließend zu Boden und zog sich mehrere Verletzungen im Bereich der Beine zu.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

