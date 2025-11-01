Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Drogenfahrt mit E-Scooter gestoppt

Speyer (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag um 02:30 Uhr führten Beamte der Polizeiinspektion Speyer eine Verkehrskontrolle mit dem 45-jährigen Fahrer eines Elektrokleinstfahrzeuges in der Franz-Kirrmeier-Straße durch. Bei dem Fahrer konnten drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Er räumte ein, vor Fahrtantritt Cannabis konsumiert zu haben. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Weiterhin wird eine Mitteilung an die Führerscheinstelle gefertigt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell