Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfall mit verletzter Person

Frankenthal (ots)

Am Samstag, den 01.11.2025, gegen 21:50 Uhr befuhr eine 47-Jährige mit deren Personenkraftwagen die L523 aus Fahrtrichtung Frankenthal kommend in Fahrtrichtung Bobenheim-Roxheim. Hierbei kam es offenbar durch einen Verkehrsunfall zu einer Beschädigung der Räder auf der Fahrerseite. Weiterhin erlitt die Fahrerin leichte Verletzungen. Der Unfallhergang konnte bislang nicht eindeutig eruiert werden und ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme wurden bei der Fahrerin medikamentenbedingte Ausfallerscheinungen festgestellt. Daher wurde ihr eine Blutprobe entnommen.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ
Polizeiinspektion Frankenthal
Friedrich-Ebert-Straße 2
67227 Frankenthal
Telefon 06233 313-0
pifrankenthal@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

