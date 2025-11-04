Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Diebstahl eines Fahrrades - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Ein Herrenfahrrad der Marke Bikete AG in der Farbe grün-metallic wurde durch unbekannte Person(en) zwischen dem 31.10.2025, circa 18:00 Uhr und dem 01.11.2025, circa 09:30 Uhr, in der Peter-Drach-Straße in Speyer entwendet. Das Rad war mittels eines Schlosses, vor dem Wohnhaus, gesichert abgestellt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1000 Euro.

Zeugen gesucht:

Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Peter-Drach-Straße in Speyer beobachtet, oder kann sonstige Hinweise zur Tat geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell