Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfall zwischen Pkw und E-Scooter - leichtverletzte Person

Frankenthal (ots)

Am Dienstagmorgen, den 03.11.2025, gegen 07:15 Uhr kam es in der Straße Am Kanal in Frankenthal zu einem Verkehrsunfallgeschehen zwischen einem Personenkraftwagen und einem E-Scooter. Der 59-jährige Fahrzeugführer eines Ford Focus fuhr von dem Parkplatz der Sportstätte in den Fließverkehr ein und übersah hierbei den von links kommenden und bevorrechtigten 24-jährigen E-Rollerfahrer, weshalb es auf dem Radweg zu einem Zusammenstoß kam. Der 24-Jährige stürzte infolge der Kollision zu Boden und erlitt leichte Verletzungen. Eine medizinische Versorgung vor Ort war nicht notwendig. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich schätzungsweise auf 2.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal
Telefon: 06233-313-3205 (oder -0)
E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

    POL-PDLU: Trunkenheit im Verkehr

    Am Sonntagabend wurde ein 28-jähriger durch Polizisten der Polizeiinspektion Schifferstadt in Dannstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Mann war zuvor einem Zeugen aufgefallen, da er auffällig langsam und in Schlangenlinien auf der Landstraße gefahren sei. Im Rahmen der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer alkoholisiert war. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 2,20 Promille.

    POL-PDLU: Polizeiliche Bilanz der Herbstmesse 2025

    Im Zeitraum von Freitag, den 24.10.2025, bis Sonntag, den 02.11.2025, fand in Speyer die 778. Herbstmesse statt. Die Polizei Speyer zeigt an allen Tagen Präsenz auf dem Festgelände durch mehrere Fußstreifen und Jugendschutzkontrollen. Das Feuerwerk begleitete die Polizei auch außerhalb des Festgeländes. Aus polizeilicher Sicht ist die Bilanz der Festwochenenden positiv.

    POL-PDLU: Frankenthal - Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss

    Am Montagmorgen, den 03.11.2025, gegen 02:30 Uhr wurde ein 64-jähriger Fahrzeugführers eines BMW auf Höhe des Hauptbahnhofes Frankenthal einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnten die eingesetzten Beamten einen Alkoholgeruch bei dem Fahrzeugführer feststellen.

