POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfall zwischen Pkw und E-Scooter - leichtverletzte Person

Frankenthal (ots)

Am Dienstagmorgen, den 03.11.2025, gegen 07:15 Uhr kam es in der Straße Am Kanal in Frankenthal zu einem Verkehrsunfallgeschehen zwischen einem Personenkraftwagen und einem E-Scooter. Der 59-jährige Fahrzeugführer eines Ford Focus fuhr von dem Parkplatz der Sportstätte in den Fließverkehr ein und übersah hierbei den von links kommenden und bevorrechtigten 24-jährigen E-Rollerfahrer, weshalb es auf dem Radweg zu einem Zusammenstoß kam. Der 24-Jährige stürzte infolge der Kollision zu Boden und erlitt leichte Verletzungen. Eine medizinische Versorgung vor Ort war nicht notwendig. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich schätzungsweise auf 2.000 Euro.

