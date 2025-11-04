POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss
Speyer (ots)
Am Montagabend, den 03.11.2025 gegen 18:00 Uhr stieß ein 57-jähriger Autofahrer beim rückwärts rangieren in der Wormser Landstraße gegen ein geparktes Fahrzeug. Bei der Verkehrsunfallaufnahme konnte bei dem Fahrer Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,34 Promille. Dem 57-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wurde eingeleitet.
