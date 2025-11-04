POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Speyer (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit flüchtigem Verursacher kam es im Zeitraum vom 03.11.2025, circa 13:45 Uhr bis 03.11.2025, circa 14:30 Uhr, in der Pistoreigasse in Speyer. Hierbei wurde ein weißer PKW der Marke Mercedes-Benz, welcher am Fahrbahnrand geparkt stand, am vorderen Kotflügel an der Fahrerseite beschädigt. Am Pkw entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe. Zeugen gesucht: Wer kann Hinweise zu dem ...

