Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unbekannter beschädigt Auto und flüchtet

Schifferstadt (ots)

   Am Dienstagvormittag (04.11.25) im Zeitraum von 06:00 Uhr bis 
12:50 Uhr verursachte ein bislang unbekannter Autofahrer einen 
Verkehrsunfall auf dem Kauflandparkplatz in Schifferstadt. Hierbei 
touchierte der Unbekannte ein geparktes Fahrzeug einer 37-Jährigen. 
Das Auto der 37-Jährigen stand in der Nähe des Haupteingangs des 
Supermarktes. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt 
unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail 
(pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen. Ein Großteil der 
Unfallfluchten wird auf Parkplätzen oder an am Straßenrand geparkten 
Fahrzeugen begangen. Daher rät die Polizei:
   - Meiden Sie sehr enge Parkboxen.
   - Merken oder fotografieren Sie sich das Kennzeichen der neben 
     Ihnen stehenden Fahrzeuge.
   - Gehen Sie lieber ein paar Schritte mehr.
   - Klappen Sie den Außenspiegel ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

