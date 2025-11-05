Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unbekannter beschädigt Auto und flüchtet

Schifferstadt (ots)

Am Dienstagvormittag (04.11.25) im Zeitraum von 06:00 Uhr bis 12:50 Uhr verursachte ein bislang unbekannter Autofahrer einen Verkehrsunfall auf dem Kauflandparkplatz in Schifferstadt. Hierbei touchierte der Unbekannte ein geparktes Fahrzeug einer 37-Jährigen. Das Auto der 37-Jährigen stand in der Nähe des Haupteingangs des Supermarktes. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen. Ein Großteil der Unfallfluchten wird auf Parkplätzen oder an am Straßenrand geparkten Fahrzeugen begangen. Daher rät die Polizei: - Meiden Sie sehr enge Parkboxen. - Merken oder fotografieren Sie sich das Kennzeichen der neben Ihnen stehenden Fahrzeuge. - Gehen Sie lieber ein paar Schritte mehr. - Klappen Sie den Außenspiegel ein.

