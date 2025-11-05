Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Frankenthal (ots)

Am Dienstag, den 04.11.2025, gegen 14:00 Uhr beobachteten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Frankenthal im Rahmen der Streifenfahrt in der Wormser Straße in Frankenthal einen 70-jährigen Hyundai-Fahrer, welcher verbotswidrig ein Mobiltelefon während der Fahrt nutzte. Der Fahrzeugführer wurde sodann einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte der 70-Jährige den Beamten keinen Führerschein aushändigen. Eine Abfrage in den polizeilichen Systemen ergab, dass der Fahrzeugführer zurzeit nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis für den Personenkraftwagen ist. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet und ihm die Weiterfahrt untersagt.

