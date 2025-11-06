Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit flüchtigem Verursacher kam es im Zeitraum vom 04.11.2025, circa 22:00 Uhr bis 05.11.2025, circa 07:00 Uhr, in der Salierstraße in Speyer.

Hierbei wurde ein schwarzer Pkw der Marke Skoda, welcher am Fahrbahnrand geparkt stand, am vorderen Kotflügel an der Fahrerseite beschädigt. Am Pkw entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe.

Zeugen gesucht:

Wer kann Hinweise zu dem Unfall oder dem unfallverursachenden PKW geben? Zeugen, oder der Unfallverursacher selbst, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

