PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit flüchtigem Verursacher kam es im Zeitraum vom 04.11.2025, circa 22:00 Uhr bis 05.11.2025, circa 07:00 Uhr, in der Salierstraße in Speyer.

Hierbei wurde ein schwarzer Pkw der Marke Skoda, welcher am Fahrbahnrand geparkt stand, am vorderen Kotflügel an der Fahrerseite beschädigt. Am Pkw entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe.

Zeugen gesucht:

Wer kann Hinweise zu dem Unfall oder dem unfallverursachenden PKW geben? Zeugen, oder der Unfallverursacher selbst, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 05.11.2025 – 14:20

    POL-PDLU: Frankenthal - Vorfahrtsverstoß mit leicht verletzter Person

    Frankenthal (ots) - Am Dienstag, den 04.11.2025, gegen 12:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfallgeschehen zwischen zwei Personenkraftwagen an der Kreuzung Colombesstraße / Carl-Spitz-Weg in Frankenthal. Der 38-jährige Fahrzeugführer eines Mercedes-Benz befuhr die Colombesstraße aus Richtung Frankenstraße kommend und missachtete am Kreuzungsbereich zur Straße ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 14:19

    POL-PDLU: Frankenthal - Fahren ohne Fahrerlaubnis

    Frankenthal (ots) - Am Dienstag, den 04.11.2025, gegen 14:00 Uhr beobachteten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Frankenthal im Rahmen der Streifenfahrt in der Wormser Straße in Frankenthal einen 70-jährigen Hyundai-Fahrer, welcher verbotswidrig ein Mobiltelefon während der Fahrt nutzte. Der Fahrzeugführer wurde sodann einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte der 70-Jährige den ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 12:39

    POL-PDLU: Kellerfenster eingeschlagen - Hinweise gesucht

    Limburgerhof (ots) - In den letzten Tagen (31.10.25 bis 04.11.25) brachen bislang unbekannte Täter in zwei Anwesen in Limburgerhof ein. In beiden Fällen wurde ein Kellerfenster beschädigt, wodurch die Täter in das Anwesen gelangen. Bei einem Anwesen in der Woogstraße durchwühlten die Täter mehrere Räume, entwendet wurde offenbar nichts. Bei dem anderen Anwesen im Trifelsring durchwühlten die Täter ebenfalls die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren