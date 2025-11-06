Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Bobenheim-Roxheim - versuchter Telefonbetrug

Bobenheim-Roxheim (ots)

Am Mittwoch, den 05.11.2025, gegen 12:30 Uhr scheiterte ein Telefonbetrüger an dem Argwohn einer 82-Jährigen aus Bobenheim-Roxheim. Dieser rief die Seniorin an und behauptete, dass gerade eine unberechtigte Abbuchung von ihrem Konto erfolge. Um die Abbuchung zu verhindern solle sie personen- und bankbezogene Daten ihrer EC-Karte preisgeben. Weiterhin würde ein Mitarbeiter ihrer Bank die EC-Karte im Tagesverlauf abholen. Während des Telefonats klingelte es bereits an der Tür und eine männliche Person verlangte die Herausgabe der EC-Karte. Hieraufhin wurde die 82-Jährige misstrauisch. Sie drohte die Polizei zu verständigen, woraufhin der Mann das Anwesen verließ. Ein finanzieller Schaden entstand nicht. Die Ermittlungen dauern an.

Beachten Sie die allgemeinen Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen: - Kreditinstitute fordern Sie niemals dazu auf, Ihre PIN preiszugeben oder ihre EC-Karte auszuhändigen - Auch Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben. - Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110 an. Das machen nur Betrüger. Sind Sie sich unsicher, fragen Sie bei Ihrer Polizeidienststelle nach. Benutzen Sie hierfür nie die Rückruffunktion Ihres Telefons, sondern wählen Sie die Nummer selbst. - Am besten ist, wenn Sie die Nummer Ihrer örtlichen Polizeidienststelle sowie die Notrufnummer 110 griffbereit am Telefon haben, damit Sie diese im Zweifelsfall selbst wählen können. - Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, informieren Sie Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den Sachverhalt über unserer Online-Wache: www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/. - Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621 963-1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann.

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

