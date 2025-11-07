Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrskontrollen

Schifferstadt (ots)

Am Donnerstag (06.11.25) im Zeitraum von 12:00 Uhr bis 13:30 Uhr führten Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt Verkehrskontrollen in der Hauptstraße in Schifferstadt durch. Hierbei musste die Polizei insgesamt zehn Verstöße feststellen und ahnden. Unter anderem wurden drei Autofahrer sowie ein Fahrradfahrer bei der Bediendung eines Handys während der Fahr festgestellt. Darüber hinaus war ein Autofahrer nicht angeschnallt sowie ein Kind im Auto nicht richtig gesichert. Die Polizei appelliert an alle Teilnehmer im Straßenverkehr sich zur ihrer eigenen Sicherheit und zum Schutze Anderer stets an die Verkehrsvorschriften zu halten.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell